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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, nome a sorpresa per la fascia: chiesto Ryerson, la risposta del Borussia Dortmund
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Sky – Inter, nome a sorpresa per la fascia: chiesto Ryerson, la risposta del Borussia Dortmund
Prosegue il casting dei nerazzurri per l'esterno destro, dopo che le trattative per Palestra e Khalaili sono sfumate
Sfumati - per motivi diversi - prima Palestra e poi Khalaili, l'Inter è alla ricerca di un esterno destro che possa sostituire Dumfries. Sono tantissimi i profili esaminati in passato dalla dirigenza nerazzurra, e altrettanti sono stati proposti nella giornata di oggi da agenti e intermediari.
Secondo Sky Sport, l'Inter ha provato a chiedere anche Julian Ryerson, norvegese classe '97 del Borussia Dortmund. Anche in questo caso, come per Doue dello Strasburgo, la richiesta è però altissima.
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