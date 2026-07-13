Prosegue il casting dei nerazzurri per l'esterno destro, dopo che le trattative per Palestra e Khalaili sono sfumate

Sfumati - per motivi diversi - prima Palestra e poi Khalaili, l'Inter è alla ricerca di un esterno destro che possa sostituire Dumfries. Sono tantissimi i profili esaminati in passato dalla dirigenza nerazzurra, e altrettanti sono stati proposti nella giornata di oggi da agenti e intermediari.