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Inter, Marchegiani: “Faccio il nome di questo laterale. È un disastro quando difende ma…”

Inter, Marchegiani: “Faccio il nome di questo laterale. È un disastro quando difende ma…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani fa un nome per sostituire Dumfries
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra dell'Inter. Il club nerazzurro ha provato a colmarlo prima con Palestra, che alla fine è andato al Chelsea, poi con Khalaili, ma il Coni non ha concesso l'idoneità. Continua così la ricerca di un esterno destro e i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono diversi.

Inter, Marchegiani: “Faccio il nome di questo laterale. È un disastro quando difende ma…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani fa un nome per sostituire Dumfries. "Ne parlavamo a cena, c'è un laterale destro che si è messo in mostra al Mondiale ed è Hassan dell'Egitto. E' un disastro quando difende ma quando attacca spinge forte. Spinge veramente forte".

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