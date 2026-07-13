Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra dell'Inter. Il club nerazzurro ha provato a colmarlo prima con Palestra, che alla fine è andato al Chelsea, poi con Khalaili, ma il Coni non ha concesso l'idoneità. Continua così la ricerca di un esterno destro e i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono diversi.