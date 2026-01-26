FC Inter 1908
calciomercato

SI – Inter, sostanzialmente chiusa la trattativa Mlacic! Ecco la cifra finale

Branimir Mlacic pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: ecco le ultimissime da Sportitalia sul colpo in Croazia
Branimir Mlacic pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ecco le ultimissime da Sportitalia sul colpo in Croazia.

“L’Inter ha sostanzialmente chiuso la trattativa per Mlacic per 5 milioni di euro, manca solo l’ok finale della famiglia, ma le parti si stanno avvicinando sensibilmente. Il giocatore rimarrebbe in Croazia fino al termine della stagione”, hanno spiegato in studio.

