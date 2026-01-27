Intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:
Di Marzio: “Luis Henrique può lasciare l’Inter: i dettagli. E per Perisic…”
"Il mercato dell'Inter, se si sbloccherà, si sbloccherà dopo la partita di Champions League di mercoledì del PSV. Se il club olandese uscirà dalla Champions, allora l'Inter farà un tentativo ufficiale per Ivan Perisic.
Qualora dovesse tornasse Perisic, allora potrebbe partire Luis Henrique. C'è un gradimento del Bournemouth, vedremo se poi questo si tramuterà in una proposta ufficiale".
Di Marzio, quindi, conferma quanto riportato da Fcinter1908.it in giornata: il Bournemouth è sulle tracce di Luis Henrique da tempo e potrebbe anche proporre un'offerta ufficiale al club nerazzurro per l'esterno brasiliano ex OM.
