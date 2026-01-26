Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su presente e futuro di Francesco Pio Esposito: "Offerte da 80 milioni dalla Premier"

“Per Pio Esposito sono sicuro arriveranno offerte dall’Inghilterra da 80 milioni. Ne sono sicuro di questo. Poi l’Inter dovrà respingerle, ma c’è fibrillazione all’estero per lui. Per meno di 80 milioni io penso che non ci sarebbe alcun discorso per lui lato Inter.