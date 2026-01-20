Nonostante invece Inter e Hajduk abbiano trovato da giorni la quadra per la cessione ai nerazzurri di Branimir Mlacic, l'affare è saltato

Rinforzerà l’Under 23. Nonostante invece Inter e Hajduk abbiano trovato da giorni la quadra per la cessione ai nerazzurri di Branimir Mlacic, col giocatore che nei prossimi sei mesi sarebbe rimasto in prestito a Spalato, il trasferimento sembra ormai saltato.