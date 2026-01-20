Un affare praticamente chiuso e uno quasi saltato: oggi l’Inter definirà gli ultimi dettagli prima di organizzare le visite mediche di Leon Jakirovic, come spiega il Corriere dello Sport. Si legge: "I nerazzurri lo preleveranno dalla Dinamo Zagabria per 2.5 milioni, più 2 di bonus.
Rinforzerà l’Under 23. Nonostante invece Inter e Hajduk abbiano trovato da giorni la quadra per la cessione ai nerazzurri di Branimir Mlacic, col giocatore che nei prossimi sei mesi sarebbe rimasto in prestito a Spalato, il trasferimento sembra ormai saltato.
Mlacic, ora corteggiato da Como, Udinese e da più di un club straniero, preferirebbe uno step intermedio per non rischiare nel prossimo futuro di non giocare nell'Inter e di essere spedito così in seconda squadra".
