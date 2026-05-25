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Inter, Chivu ripartirà dal 352 ma occhio alla variante. L’idea di puntare su Curtis Jones…
In casa Inter si lavora per il rinnovo del contratto di Cristian Chivu. Come ha più volte ribadito Beppe Marotta, sarà una formalità il rinnovo del tecnico. Dopo Chivu potrà dedicarsi alle vacanze per ricaricare le pile in vista del raduno ad Appiano per le visite mediche (13-15 luglio) che farà da antipasto al ritiro in Germania a cui non parteciperanno i giocatori impegnati al Mondiale.
"Per i parametri del calcio attuale, sarà un’estate comunque decisamente meno atipica rispetto a quella che ha dovuto vivere l’allenatore nel 2025, quando l’Inter fu impegnata al Mondiale per club. Di certo Chivu ripartirà dal 3-5-2 ma l’obiettivo è avere a disposizione nuovi acquisti che gli permettano di passare al 3-4-2-1 aumentando le varianti tattiche soprattutto in fase offensiva. In tal senso si spiega la forte accelerazione per Manu Koné e l’idea di puntare anche su Curtis Jones che può giocare un po’ ovunque in mezzo al campo e pure alle spalle di una prima punta".
(Tuttosport)
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