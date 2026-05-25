In casa Inter si lavora per il rinnovo del contratto di Cristian Chivu . Come ha più volte ribadito Beppe Marotta , sarà una formalità il rinnovo del tecnico. Dopo Chivu potrà dedicarsi alle vacanze per ricaricare le pile in vista del raduno ad Appiano per le visite mediche (13-15 luglio) che farà da antipasto al ritiro in Germania a cui non parteciperanno i giocatori impegnati al Mondiale.

"Per i parametri del calcio attuale, sarà un’estate comunque decisamente meno atipica rispetto a quella che ha dovuto vivere l’allenatore nel 2025, quando l’Inter fu impegnata al Mondiale per club. Di certo Chivu ripartirà dal 3-5-2 ma l’obiettivo è avere a disposizione nuovi acquisti che gli permettano di passare al 3-4-2-1 aumentando le varianti tattiche soprattutto in fase offensiva. In tal senso si spiega la forte accelerazione per Manu Koné e l’idea di puntare anche su Curtis Jones che può giocare un po’ ovunque in mezzo al campo e pure alle spalle di una prima punta".