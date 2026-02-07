Anche Tuttosport conferma che il rinnovo del tecnico fino al 2028 è ormai una formalità

Dopo il Corriere dello Sport, anche Tuttosport conferma che Cristian Chivu andranno avanti insieme almeno fino al 2028. Infatti, il tecnico è pronto a firmare il rinnovo. "Chivu è come uno specializzando in medicina che sta via via passando i vari step per diventare uno strutturato. E come tale anche il club ha già deciso di premiarlo con una promozione: il rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio".

"Il prolungamento dell’accordo firmato il 9 giugno scorso e in scadenza al termine dell’annata ’26-27 è una formalità. Come già successo per tre volte con Inzaghi, Chivu allungherà la sua intesa almeno fino al 2028. Quello che ancora non è chiaro è di quanto aumenterà l’ingaggio oggi intorno ai 2.5 milioni. È evidente che l’allenatore sarà gratificato, ma molto passerà da come si concluderà l’attuale stagione. In soldoni: con lo scudetto lo stipendio salirà molto, senza meno, ma aumenterà comunque. Per non parlare dell’eventuale Champions, anche se il club è stato chiarissimo con Chivu, l’obiettivo è tornare a issare la bandiera nerazzurra sulla cima della Serie A".

"Dunque, Chivu nel lavoro quotidiano e con i risultati ha confermato alla proprietà, al presidente Marotta e al ds Ausilio la bontà della loro scelta e i motivi che li spinsero a puntare su di lui dopo che il sondaggio per Fabregas non fece breccia. Chivu aveva tanti punti in suo favore: la leadership acquisita da giocatore fin dai tempi dell'Ajax di cui fu capitano a 21 anni; i successi ottenuti sia da giocatore dell'Inter che da tecnico delle giovanili nerazzurre; l'ottima esperienza in tre mesi a Parma e - fattore non secondario, confermato poi nel corso di questi mesi, vedi la gara da titolari di Cocchi e Kamate col Torino in Coppa Italia - l'attenzione e il riguardo verso l'Under 23".

(Tuttosport)