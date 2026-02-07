"Che l’Inter possa esercitare l’opzione di riacquisto da 23 milioni di euro tra l’1 e il 15 giugno è ormai cosa nota. Ma c’è di più. Secondo le nostre informazioni, numerosi top club europei hanno già chiesto informazioni sul centrocampista. E non si tratta di club di secondo piano: sia dalla Bundesliga che dall’Inghilterra. L’interesse è tale che le “sub-top” tedesche, tra cui il Borussia Dortmund, possono ormai farsi poche illusioni", scrive HLN.

"Due club che sono in contatto sia con i suoi agenti di Roc Nation, sia con il Club Brugge, sono i top club inglesi Arsenal e Chelsea. Le prestazioni, il potenziale e il carattere di Stanković lo rendono un profilo estremamente interessante per i club londinesi. Se l’Inter non dovesse farsi avanti a giugno, il Club avrebbe in linea di principio campo libero per vendere Stanković ad altre società. Secondo persone vicine al dossier, in quel caso si parlerebbe di una cifra molto più alta rispetto al “prezzo di saldo” di 23 milioni per cui l’Inter può riacquistarlo".