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Hakan Calhanoglu è considerato da Cristian Chivu ancora un fattore imprescindibile per la sua Inter ma, vista l'età e il contratto in scadenza nel 2027, è inevitabile gettare uno sguardo al futuro. Ecco perché l'allenatore nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe già lavorando su colui che potrebbe raccoglierne l'eredità, ovvero uno che l'Inter in casa ce l'ha già come Aleksandar Stankovic. Il futuro Calha a costo zero, dunque. Scrive la rosea:

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"Nel frattempo, si sta studiando la successione per ragioni anagrafiche e biologiche. Aleksandar Stankovic, rientrato dal Bruges per 23 milioni, verrà provato da vice Calha: più di Zielinski, che pure è stato un degnissimo sostituto nella scorsa stagione, possiede le caratteristiche tattiche e fisiche per giocare come play".

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"Essendo molto giovane, ha il tempo di adeguarsi al nuovo status e asseconderà con gusto le richieste di Chivu, una specie di secondo padre. Intanto cresce. E cresce bene".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)