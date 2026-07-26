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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha dato importanti aggiornamenti su Cristian Romero, priorità assoluta in questo momento sul mercato.

"L'Inter si è concentrata su Romero: i 40 milioni che servivano per Spence li dobbiamo archiviare. Si è concentrata sul centrale, hanno confermato tutti, compreso Ausilio.

I 40 milioni per Romero, rispetto a quelli per Spence, dal mio punto di vista saranno suscettibili di un ritocco, passando a 45. Io penso che l'Inter cercherà di andare in tempi moderatamente brevi per evitare che torni la concorrenza".