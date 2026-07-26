Intervistato da Sky Sport dopo la doppietta contro il Karlsruher, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così della vittoria nerazzurra: "Ovviamente era solo un'amichevole, ma vogliamo vincere tutte le partite. Abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo lavorato duro in questa preparazione, ma è solo l'inizio.

Getty

Quando sono in campo voglio solo godermi il momento, che sia a destra, sinistra o al centro: provo sempre a dare il massimo. In allenamento lavoro duro, soprattutto in questa posizione: il mister mi parla molto, anche quando non ho il pallone: mentre quando ce l'ho provo sempre a dimostrare ciò di cui sono capace".