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Negli ultimi giorni, si è aperta un'ipotesi di mercato per l'Inter che, solo fino a poco tempo fa, sembrava pressoché irrealizzabile, visto quanto accaduto nella scorsa estate. Stiamo parlando della possibile permanenza di Benjamin Pavard. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il club non avrebbe escluso questa eventualità:

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"(...) Curiosamente, nella sua avventura interista, Perisic aveva già avuto un intervallo: un prestito di un anno al Bayern, con tanto di Champions League conquistata. Una volta tornato, si è imposto come esterno a tutta fascia. Ebbene, anche Pavard è reduce da un’annata lontano dalla Pinetina e ora vorrebbe restare".

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"L’Inter non ha chiuso a questa eventualità, alla luce dell’atteggiamento diverso mostrato dal francese. Resta, però, la possibilità di una cessione. A quel punto, il club nerazzurro punterebbe ad un sostituto in stile “Acerbi”. Vale a dire un elemento esperto e affidabile a costi limitati".

(Fonte: Corriere dello Sport)