Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, c’è un giocatore che Chivu vorrebbe a tutti i costi: “Importante per presente e futuro”
calciomercato
Inter, c’è un giocatore che Chivu vorrebbe a tutti i costi: “Importante per presente e futuro”
Il tecnico spinge per un rinforzo in vista della prossima stagione. Un elemento che si è messo in grande luce nel nostro campionato
L'Inter ha iniziato a lavorare per la prossima stagione. Se il rinnovo di Chivu è una formalità, non lo è di certo il mercato in vista della prossima stagione al quale lavorano senza sosta i dirigenti e il tecnico. Tra gli obiettivi per rinforzare la rosa c'è un innesto sulla corsia di destra, dove Dumfries potrebbe lasciare per via della clausola da 25 mln di euro. E il sogno rimane sempre lo stesso.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Gli fece i complimenti dopo Inter-Cagliari, vorrebbe allenarlo molto presto: Chivu, come i dirigenti, considera Marco Palestra un giocatore molto importante per il presente e per il futuro. Resta però da convincere l’Atalanta a venderlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA