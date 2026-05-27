L'Inter ha iniziato a lavorare per la prossima stagione. Se il rinnovo di Chivu è una formalità, non lo è di certo il mercato in vista della prossima stagione al quale lavorano senza sosta i dirigenti e il tecnico. Tra gli obiettivi per rinforzare la rosa c'è un innesto sulla corsia di destra, dove Dumfries potrebbe lasciare per via della clausola da 25 mln di euro. E il sogno rimane sempre lo stesso.