Cristian Chivu ha le idee chiarissime per l'Inter del futuro. E ha già in mente un progetto di squadra, che prevede anche scelte rischiose

Marco Macca Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 19:16)

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Cristian Chivu ha le idee chiarissime per l'Inter del futuro. E ha già in mente un progetto di squadra, che prevede anche scelte rischiose. Come quella, secondo quanto scrive Tuttosport, di trasformare definitivamente Andy Diouf in un esterno a tutta fascia, dopo gli esperimenti dell'ultima stagione:

"L'Inter svolta a destra. Esce Dumfries, entra Palestra e saluta Luis Henrique. Un terremoto preceduto dall’addio di Darmian (svincolato) e seguito da un’altra importante “scossa di assestamento” data dall’intenzione da parte di Cristian Chivu di trasformare Andy Diouf in esterno a tutta fascia".

"Questi ha mostrato l’intraprendenza e il coraggio nel tentare la giocata che è sempre mancato a Luis Henrique. Non si può parlare di flop, ma certamente il brasiliano si era presentato all’Inter con ben altre premesse nate anche dalla cifra versata al Marsiglia per il cartellino (22,8 milioni più bonus)".

(Fonte: Tuttosport)