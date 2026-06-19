"Da una parte c’è chi ha messo sul tavolo 50 milioni di fiches, dall’altra... Palestra. Nessun bluff, qualche bonus e un’intesa che mai è stata tanto vicina. Quasi palpabile, diventata ormai solo e soltanto una questione di tempo. Perché la Dea ha tenuto il punto senza fare alcun passo indietro riguardo la valutazione dell’esterno, fissa e chiara fin dall’inizio, ma soprattutto l’Inter si è “sbottonata” decisamente di più rispetto all’offerta che ha aperto la fase delle trattative e, più importante ancora, si è sforzata fino a raggiungere appunto quota 50. La formula, ad oggi, prevede una base fissa di 45 milioni più altri 5 di bonus. Così la forbice tra la domanda dell’Atalanta e l’offerta dell’Inter si è ridotta in maniera di fatto determinante, tanto che per la prossima settimana è previsto un altro incontro che dovrebbe accompagnare alla chiusura di un affare che andrebbe a soddisfare tutte le parti coinvolte. L’Inter, che è libera di dimenticare Dumfries diretto verso Madrid e ripartire dall’esterno rivelazione del campionato scorso; l’Atalanta, che incassa precisamente quanto richiesto; e Palestra stesso, il quale non ha mai avuto alcun dubbio riguardo il trasferimento a Milano e anzi ha risposto con un cortese “no grazie” a qualsiasi interessamento piovuto per lui da altrove, specialmente da un paio di grandi club di Premier League come Manchester City e Chelsea. Per la chiusura definitiva, prevista per la prossima settimana, mancano ormai solo alcuni dettagli riguardo bonus, piccole clausole e modalità di pagamento che verranno sistemati in tempi brevi", spiega La Gazzetta dello Sport.