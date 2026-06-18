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Pedullà – Palestra, già fissato altro incontro Inter-Atalanta. E Percassi chiederà di aggiungere…

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Il club di Viale della Liberazione si avvicina a grandi passi verso il giovane esterno dell'Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Pedullà – Palestra, già fissato altro incontro Inter-Atalanta. E Percassi chiederà di aggiungere…- immagine 2

L'Inter corre verso Marco Palestra. I nerazzurri sono vicini a chiudere per l'esterno dell'Atalanta. Su Sport Italia Alfredo Pedullà offre un aggiornamento importante sulla trattativa. "Alla luce di quanto accaduto stamattina, vedo l'Inter in vantaggio. Intanto il giocatore non è mai stato caldo in relazione all'idea di andare al Newcastle. Stamattina è stata una prima svolta perché l'Inter è arrivata a 50 milioni con circa 5 milioni di bonus scontati".

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"Io sono che la settimana prossima ci sarà un altro incontro e l'Atalanta chiederà di aggiungere qualcosa come o bonus più difficili, 4-5 milioni, o percentuale su una futura rivendita. Il giocatore non vuole ascoltare altre proposte. Non credo che trascorrerà molto tempo. Per me da stamattina l'Inter sta viaggiando velocemente verso Marco Palestra".

(Sport Italia)

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