L'Inter corre verso Marco Palestra. I nerazzurri sono vicini a chiudere per l'esterno dell'Atalanta. Su Sport Italia Alfredo Pedullà offre un aggiornamento importante sulla trattativa. "Alla luce di quanto accaduto stamattina, vedo l'Inter in vantaggio. Intanto il giocatore non è mai stato caldo in relazione all'idea di andare al Newcastle. Stamattina è stata una prima svolta perché l'Inter è arrivata a 50 milioni con circa 5 milioni di bonus scontati".