Dell'affare Palestra, sfumato per l'Inter e in dirittura d'arrivo per il Chelsea, ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà:

Andrea Della Sala Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 14:02)

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Dell'affare Palestra, sfumato per l'Inter e in dirittura d'arrivo per il Chelsea, ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà:

"Chelsea manca l'ultimo sì, perché chiaramente in queste storie bisogna aspettare che tutto venga formalizzato, che poi questa è una lezione del mercato, dove sbagliamo tutti, a scanso di equivoci, ma non si può sbagliare fino al punto di dire che un calciatore vuole soltanto l'Inter quando non è vero. Perché quello che è accaduto da lunedì pomeriggio, martedì mattina, fino ad arrivare a martedì sera, è la classica storia del calciomercato, dove non esiste una priorità, dice io voglio soltanto te. Chi vi racconta queste cose, vi racconta non il vero, perché poi i soldi fanno sempre la differenza. E quindi cos'è accaduto? È accaduto che se mi offri di cartellino, bonus 10-12 milioni in più, più un'eventuale percentuale su futura rivendita, più tutto il resto, mentre poi la narrazione diceva che lui stesse aspettando soltanto l'Inter, che non avrebbe avuto alcun tipo di remora nel confermare questa proposta, come se in una libera legge di mercato non ci fosse rilancio, poi stai andando al Chelsea.

Lui aspetta l'Inter fin quando l'Inter andrà a prenderlo. Se poi l'Inter non va a prenderlo, lui va da un'altra parte, perché dire che rifiuta, il fatto che possa rifiutare, dire che rifiuti la Premier, secondo me è un esercizio sbagliato, che non ha un senso e che è praticamente fuori dal mondo. Come si fa a rifiutare la Premier? Io voglio te fin quando tu ci sei per me, se mi puoi accontentare e puoi accontentare il mio club, bene, altrimenti vado da un'altra parte. Mi sembra tutto abbastanza logico.

L'Inter dovrà capire come scandagliare il mercato, e non sarà semplice, perché è vero come sostengono, che l'Inter ha fatto 3, 4, 5, non so quanti mesi senza Dumfries, ma ti serviva come il pane. E devi andare a scandagliare il mercato su profili un po' diversi. Per esempio Cambiaso, accostato anche a Frattesi, abbiamo detto Frattesi aspetterà fin quando avrà l'opportunità di andare alla Juve, altrimenti deciderà di andare all'estero, profili come Ndoye che sono assolutamente diversi, o la ricerca di altri profili. Non sarà semplice, perché comunque, tu avevi scelto un profilo giovane per fare in modo che diventasse il tuo riferimento, terzino esterno per almeno 10 anni, con caratteristiche particolari, che esplosività sulla fascia, mi viene in mente, per esempio, Dodò, ma come caratteristiche e profili sono diversi, anche come carta d'identità, quindi non sarà semplice reagire e seguiremo sicuramente questa cosa.