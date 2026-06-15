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Inter, Chivu in sede per rinnovo e mercato: “L’insistenza può portare al rilancio…”
Cristian Chivu è atteso in viale della Liberazione. Al rientro dalle vacanze con la famiglia, l’allenatore dell’Inter incontrerà in sede la dirigenza per firmare il contratto fino al 2028 con relativo adeguamento e per fare il punto sul mercato.
“L’auspicio del tecnico rumeno è che il nuovo summit possa aiutare a sbloccare trattative avviate” scrive il Corriere dello Sport.
Il primo nome in lista resta quello di Marco Palestra: l’Inter è ferma all’offerta da 45 milioni di euro complessivi, formulata tre settimana fa, mentre l’Atalanta ne chiede 10 in più.
“L’insistenza di Chivu potrebbe portare al via libera di Oaktree per un rilancio” aggiunge il quotidiano.
Discorso diverso per Solet, con la forbice domanda-offerta meno ampia: “Previsti nuovi contatti tra club: in settimana potrebbe già arrivare la fumata bianca. L’obiettivo in ogni caso è mettere il difensore a disposizione del tecnico entro l’inizio del ritiro”.
Attese novità anche su Curtis Jones e Ivan Provedel, altri due nomi in entrata di cui si discuterà nel vertice in viale della Liberazione.
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