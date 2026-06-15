Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Chivu da quando si è chiusa la vecchia stagione sportiva si è messo a studiare e ad abbozzare col presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio la sua Inter del futuro. Riunioni, strategie, nomi. Questo attuale, ancor più di quello dell’anno scorso, sarà il suo mercato. A sua immagine e somiglianza, in linea con la società e con la voglia di muoversi presto per accogliere nuovi elementi importanti già dal ritiro. Mossa fondamentale per chi vuole restare davanti a tutti".