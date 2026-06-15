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Inter, ecco il big in uscita chiesto al Real. Possibile affare Carnevali-Marotta, rilancio Solet
Tra le tante trattative impostate e portate avanti c'è quella con il Real Madrid e non solo. Si parla di un possibile affare con la Juve
L'Inter continua a lavorare senza sosta per cercare di accontentare le richieste di Chivu e sistemare la rosa dei campioni d'Italia. Tra le tante trattative impostate e portate avanti c'è quella con il Real Madrid e non solo: con l'arrivo di Carnevali alla Juve si parla di un possibile affare tra i due club.
"Carnevali proporrà all’amico Marotta un’operazione con il coinvolgimento di Cambiaso, Frattesi o Carlos Augusto. Inter per ora fredda. Nonostante venga definita ipotesi molto remota, i nerazzurri nell’incontro a Madrid con Perez hanno si sono informati su Camavinga, esubero della rosa di Mou. Intanto sono pronti al rilancio per Solet", spiega il Corriere della Sera.
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