Tra le tante trattative impostate e portate avanti c'è quella con il Real Madrid e non solo. Si parla di un possibile affare con la Juve

L'Inter continua a lavorare senza sosta per cercare di accontentare le richieste di Chivu e sistemare la rosa dei campioni d'Italia. Tra le tante trattative impostate e portate avanti c'è quella con il Real Madrid e non solo: con l'arrivo di Carnevali alla Juve si parla di un possibile affare tra i due club.