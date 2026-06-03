Dopo 5 anni si chiude l'avventura in nerazzurro dell'esterno olandese che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid

Gianni Pampinella Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 08:46)

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Dopo 5 anni si chiude l'avventura in nerazzurro di Denzel Dumfries. Il Real Madrid, su precisa richiesta di José Mourinho, ha pagato la clausola del giocatore (circa 20 milioni di euro) che lascia quindi Milano dopo 5 anni in cui ha conquistato con l'Inter due scudetti più svariate coppe. "Mourinho ha già “gelato” il suo passato nerazzurro, mettendo in chiaro di voler riportare Nico Paz a Madrid e di volerlo in rosa, chiudendo la porta ad una nuova partenza, anche con recompra. E ora Mourinho - prima di insediarsi - ha messo a segno un colpo andando a prendersi una delle pedine pregiate della squadra nerazzurra: Dumfries", si legge sul Corriere dello Sport.

"Dumfries ha compiuto 30 anni lo scorso 18 aprile. Ha appena concluso la sua quinta stagione in Italia e, in questo arco temporale, è cresciuto in maniera impressionante. Per l’Inter è stata una risorsa preziosa, se non fondamentale. Non c’era l’intenzione di cederlo, semmai di affiancargli Palestra, destinato poi a raccoglierne l’eredità. Quando però si è appalesato un acquirente, il club nerazzurro ha avuto pochi margini di manovra. Il perché è presto detto: il contratto di Dumfries, infatti, contiene una clausola di uscita da 20 milioni valida dal 1° al 31 luglio. E’ stata inserita in occasione dell’ultimo rinnovo, con l’obiettivo di sbloccare una trattativa che rischiava di arenarsi".

"Pur votato alla causa interista, Dumfries non ha mai nascosto la sua velleità di fare il salto in un’altra big europea. Ad attirarlo è sempre stata la Premier. Finora, però, non ce n’è mai stata la possibilità. La scorsa estate, al termine di quella che è stata la sua miglior stagione in carriera, né Barcellona né Manchester United, dopo qualche approccio con il suo agente - allora era Mendes, ora è Ali Barat -, hanno affondato il colpo. A differenza dell’Aston Villa, con Emery, senza però raccoglierne il gradimento. Ma al corteggiamento del Real e di Mourinho non si può dire di no".

(Corriere dello Sport)