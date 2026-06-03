Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo”
calciomercato
Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo”
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato come mai l'esterno olandese Dumfries passerà al Real Madrid per la cifra di 20 mln
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato come mai l'esterno olandese Dumfries passerà al Real Madrid per la cifra di 20 mln sul suo canale Whatsapp:
"Retroscena: perché “solo” 20 milioni di clausola per Dumfries? L’Inter lo avrebbe perso a costo zero nel 2025, a scadenza; per evitarlo, a settembre 2024 ha chiuso un rinnovo con clausola rescissoria bassa. 25 milioni al primo anno (2025), 20 milioni al secondo (quest’estate) e a scendere ulteriormente. Una mossa per non perdere Dumfries a zero, rimasto poi un altro anno… e ora destinato al Real Madrid".
© RIPRODUZIONE RISERVATA