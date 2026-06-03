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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo”

calciomercato

Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo”

Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo” - immagine 1
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato come mai l'esterno olandese Dumfries passerà al Real Madrid per la cifra di 20 mln
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato come mai l'esterno olandese Dumfries passerà al Real Madrid per la cifra di 20 mln sul suo canale Whatsapp:

Romano: “Retroscena Dumfries: perché solo 20 mln e non 25 di clausola? Ecco il motivo”- immagine 2
Getty Images

"Retroscena: perché “solo” 20 milioni di clausola per Dumfries? L’Inter lo avrebbe perso a costo zero nel 2025, a scadenza; per evitarlo, a settembre 2024 ha chiuso un rinnovo con clausola rescissoria bassa. 25 milioni al primo anno (2025), 20 milioni al secondo (quest’estate) e a scendere ulteriormente. Una mossa per non perdere Dumfries a zero, rimasto poi un altro anno… e ora destinato al Real Madrid".

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