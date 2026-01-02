Primo giorno ufficiale del calciomercato invernale nel segno di Inter e Roma vicine a piazzare due colpi pesanti. In nerazzurri avanzano decisi su Joao Cancelo e nelle ultime ore hanno avuto un altro contatto con Jorge Mendes, agente del terzino destro portoghese classe 1994 in uscita dal club arabo dell'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi.

A questo punto sarà decisiva la volontà del calciatore, cercato pure da altre 3 sue ex squadre in cui ha già giocato: Barcellona, Benfica e Juventus. Tornando all'Inter Francesco Acerbi potrebbe lasciare il club nerazzurro già a gennaio. Nonostante il contratto in scadenza a giugno, l'Al Hilal vuole subito il difensore e ha avviato i contatti necessari. Le parti stanno discutendo sull'indennizzo economico per liberarlo con sei mesi d'anticipo.