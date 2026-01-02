FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per…

calciomercato

ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per…

ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per… - immagine 1
Primo giorno ufficiale del calciomercato invernale nel segno di Inter e Roma vicine a piazzare due colpi pesanti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Primo giorno ufficiale del calciomercato invernale nel segno di Inter e Roma vicine a piazzare due colpi pesanti. In nerazzurri avanzano decisi su Joao Cancelo e nelle ultime ore hanno avuto un altro contatto con Jorge Mendes, agente del terzino destro portoghese classe 1994 in uscita dal club arabo dell'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi.

ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per…- immagine 2
Getty Images

La formula è quella del prestito con l'Inter disposta a pagargli 2,5/3 milioni di euro per sei mesi da gennaio a giugno 2026.

ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per…- immagine 3

A questo punto sarà decisiva la volontà del calciatore, cercato pure da altre 3 sue ex squadre in cui ha già giocato: Barcellona, Benfica e Juventus. Tornando all'Inter Francesco Acerbi potrebbe lasciare il club nerazzurro già a gennaio. Nonostante il contratto in scadenza a giugno, l'Al Hilal vuole subito il difensore e ha avviato i contatti necessari. Le parti stanno discutendo sull'indennizzo economico per liberarlo con sei mesi d'anticipo.

Leggi anche
Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e...
SM – Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio: nel mirino Paulo Henrique. Ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA