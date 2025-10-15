L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2024/2025. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M

15 ottobre 2025

L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2024/2025. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup.

Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.

I costi dei giocatori — Emergono i costi degli acquisti fatti prima del 30 giugno. Alla luce dell'effetto attualizzativo, Luis Henrique è costato 22,8 mln, Sucic è arrivato per 14,6 mln. Josep Martinez e Zalewski sono costati 14 mln e 7 mln. Taremi, da svincolato, è costato 2,38 mln di commissioni. Per quanto riguarda le voci di Carlos Augusto e Pavard nella tabella, si parla di un aumento della valutazione di acquisto legato probabilmente ai bonus.

LA TABELLA

(valori in migliaia di Euro)

Acquisti società Calciatore Valutazione diritto Effetto attualizzativo Valore attualizzato Età Scadenza contratto Olympique de Marseille SASP Tomaz De Lima Luis Henrique 24.505 (1.657) 22.848 24 2030 GNK Dinamo Zagreb Sucic Petar 15.500 (894) 14.606 22 2030 Genoa C. & F.C. Martinez Riera Josep 14.649 (605) 14.044 26 2028 A.S. Roma Nicola Zalewski 7.002 (282) 6.720 23 2029 CS Independiente Rivadavia Palacios Tiago Tomas 6.750 (328) 6.422 22 2029 Svincolato Taremi Mehdi 2.500 (117) 2.383 32 2027 A.C. Monza Zopolato Neves Carlos Augusto 2.105 (100) 2.005 25 2028 F.C. Bayern Munchen Pavard Benjamin Jaques Marcel 1.538 - 1.538 29 2028 NK Domzale Topalovic Luka 1.170 - 1.170 18 2029 Panathinaikos FC Romano Thiago 920 (52) 868 18 2029

Inoltre, la società sottolinea anche come siano aumentati i costi storici (legati probabilmente a bonus e oneri accessori) tra gli altri per Carlos Augusto (2 milioni di euro), Pavard (1,5 milioni di euro), Frattesi (1 milione di euro), Asslani (325mila euro), Bisseck (552mila euro) e anche per Francesco Pio Esposito: il costo storico di quest’ultimo, entrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu, è aumentato di 675mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.