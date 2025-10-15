FC Inter 1908
Inter, cifre ufficiali degli acquisti: da Luis Henrique a Sucic, da Topalovic a Esposito

L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2024/2025. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M
L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2024/2025. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup.

Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.

I costi dei giocatori

Emergono i costi degli acquisti fatti prima del 30 giugno. Alla luce dell'effetto attualizzativo, Luis Henrique è costato 22,8 mln, Sucic è arrivato per 14,6 mln. Josep Martinez e Zalewski sono costati 14 mln e 7 mln. Taremi, da svincolato, è costato 2,38 mln di commissioni. Per quanto riguarda le voci di Carlos Augusto e Pavard nella tabella, si parla di un aumento della valutazione di acquisto legato probabilmente ai bonus.

Acquisti societàCalciatoreValutazione dirittoEffetto attualizzativoValore attualizzatoEtàScadenza contratto
Olympique de Marseille SASPTomaz De Lima Luis Henrique24.505(1.657)22.848242030
GNK Dinamo ZagrebSucic Petar15.500(894)14.606222030
Genoa C. & F.C.Martinez Riera Josep14.649(605)14.044262028
A.S. RomaNicola Zalewski7.002(282)6.720232029
CS Independiente RivadaviaPalacios Tiago Tomas6.750(328)6.422222029
SvincolatoTaremi Mehdi2.500(117)2.383322027
A.C. MonzaZopolato Neves Carlos Augusto2.105(100)2.005252028
F.C. Bayern MunchenPavard Benjamin Jaques Marcel1.538-1.538292028
NK DomzaleTopalovic Luka1.170-1.170182029
Panathinaikos FCRomano Thiago920(52)868182029

Inoltre, la società sottolinea anche come siano aumentati i costi storici (legati probabilmente a bonus e oneri accessori) tra gli altri per Carlos Augusto (2 milioni di euro), Pavard (1,5 milioni di euro), Frattesi (1 milione di euro), Asslani (325mila euro), Bisseck (552mila euro) e anche per Francesco Pio Esposito: il costo storico di quest’ultimo, entrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu, è aumentato di 675mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.

