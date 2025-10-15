L'Inter ha approvato oggi il bilancio 2024/2025. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup.
Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.
I costi dei giocatori—
Emergono i costi degli acquisti fatti prima del 30 giugno. Alla luce dell'effetto attualizzativo, Luis Henrique è costato 22,8 mln, Sucic è arrivato per 14,6 mln. Josep Martinez e Zalewski sono costati 14 mln e 7 mln. Taremi, da svincolato, è costato 2,38 mln di commissioni. Per quanto riguarda le voci di Carlos Augusto e Pavard nella tabella, si parla di un aumento della valutazione di acquisto legato probabilmente ai bonus.
LA TABELLA
(valori in migliaia di Euro)
|Acquisti società
|Calciatore
|Valutazione diritto
|Effetto attualizzativo
|Valore attualizzato
|Età
|Scadenza contratto
|Olympique de Marseille SASP
|Tomaz De Lima Luis Henrique
|24.505
|(1.657)
|22.848
|24
|2030
|GNK Dinamo Zagreb
|Sucic Petar
|15.500
|(894)
|14.606
|22
|2030
|Genoa C. & F.C.
|Martinez Riera Josep
|14.649
|(605)
|14.044
|26
|2028
|A.S. Roma
|Nicola Zalewski
|7.002
|(282)
|6.720
|23
|2029
|CS Independiente Rivadavia
|Palacios Tiago Tomas
|6.750
|(328)
|6.422
|22
|2029
|Svincolato
|Taremi Mehdi
|2.500
|(117)
|2.383
|32
|2027
|A.C. Monza
|Zopolato Neves Carlos Augusto
|2.105
|(100)
|2.005
|25
|2028
|F.C. Bayern Munchen
|Pavard Benjamin Jaques Marcel
|1.538
|-
|1.538
|29
|2028
|NK Domzale
|Topalovic Luka
|1.170
|-
|1.170
|18
|2029
|Panathinaikos FC
|Romano Thiago
|920
|(52)
|868
|18
|2029
Inoltre, la società sottolinea anche come siano aumentati i costi storici (legati probabilmente a bonus e oneri accessori) tra gli altri per Carlos Augusto (2 milioni di euro), Pavard (1,5 milioni di euro), Frattesi (1 milione di euro), Asslani (325mila euro), Bisseck (552mila euro) e anche per Francesco Pio Esposito: il costo storico di quest’ultimo, entrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu, è aumentato di 675mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.
