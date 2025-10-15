"Un paio di mesi fa veniva ritenuto impossibile, comunque prematuro, il fatto che l’Inter dovesse puntare su Pio Esposito avendo Thuram e Lautaro in organico. Ma quando capiremo che a 20 anni non sei giovane e hai già maturato le esperienze necessarie per importi, forse sarà troppo tardi. Pio ha fatto la trafila necessaria prima di imporsi, sotto quest’aspetto l’Inter è stata lucida e sufficientemente coerente.