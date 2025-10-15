FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Il clamoroso retroscena di Pedullà: “Per Pio Esposito l’Inter due estati fa disse no a…”

Il clamoroso retroscena di Pedullà: “Per Pio Esposito l’Inter due estati fa disse no a…”

Un importante retroscena di mercato su Pio Esposito svelato da Alfredo Pedullà sul suo sito: ecco la mossa dell'Inter di due estati fa
Un importante retroscena di mercato su Pio Esposito svelato da Alfredo Pedullà sul suo sito. Così il giornalista si è epsresso sull'attaccante dell'Inter, reduce dal primo gol con la maglia della Nazionale:

"Un paio di mesi fa veniva ritenuto impossibile, comunque prematuro, il fatto che l’Inter dovesse puntare su Pio Esposito avendo Thuram e Lautaro in organico. Ma quando capiremo che a 20 anni non sei giovane e hai già maturato le esperienze necessarie per importi, forse sarà troppo tardi. Pio ha fatto la trafila necessaria prima di imporsi, sotto quest’aspetto l’Inter è stata lucida e sufficientemente coerente.

Pio Esposito
Lui si è legato allo Spezia e per riconoscenza nell’estate del 2024 ha preferito completare l’esperienza in Liguria, con la certezza di giocare un bel numero di partite, piuttosto che svernare in prestito secco da qualche parte (il Torino ci aveva provato più di altri club) senza le garanzie necessarie per completare il suo percorso di crescita.

Adesso, quando segna e stupisce, enfatizzano la normalità: basterebbe spiegare che Pio Esposito sta semplicemente confermando il suo grande talento senza un condimento di aggettivi e di narrazione che non aiutano il ragazzo", ha spiegato Pedullà.

