“Tante domande su Zirkzee, dico attenzione, sta giocando quasi nulla al Manchester United. Ha solo la Premier League e poi ci sarà la FA Cup, oggi il club gli può offrire poco spazio. Se da qui a gennaio Zirkzee dovesse continuare a giocare così poco, la possibilità di un ritorno in Italia a gennaio va considerata. A gennaio scorso c’era la Juve, altri club in estate, ma United e Zirkzee hanno chiuso le porte.

In estate ci hanno pensato Napoli, Inter e altre squadre, ma lui ha scelto di restare allo United e il club di tenerlo perché può giocare punta e anche sotto-punta. Dovesse però continuare a giocare così poco, la posizione di Zirkzee potrebbe cambiare. Dipende dal minutaggio, oggi è un punto interrogativo e non ci sono certezze”.