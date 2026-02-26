Quella contro il Bodo/Glimt è stata l'ultima partita in Champions League di Yann Sommer. E, di conseguenza, l'ultima apparizione europea con la maglia dell'Inter. In Svizzera ne sono sicuri. Mladen Petric, ex attaccante croato, ne ha parlato dagli studi di Blue Sport: "Posso immaginare che sia stata la sua ultima partita in Champions League. Probabilmente non sarà sufficiente per trovare un club di alto livello, vista la sua età. Non credo che andrà da qualche altra parte solo per giocare di nuovo in Champions League. Ecco perché è molto probabile che sia stata l'ultima partita".