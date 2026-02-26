"Calhanoglu, tormentato dai problemi fisici e già cercato un’estate fa dal Galatasaray, è arrivato a un anno dalla scadenza e potrebbe tornare sul mercato, sempre con l’idea di una crociera sul Bosforo. Okan Buruk, l’allenatore dei turchi, gli ha parlato spesso e lo aspetta. È molto improbabile che l’Inter gli proponga un rinnovo: se non dovessero presentarsi occasioni di trasferimento convenienti per tutti, Calhanoglu potrebbe trattenersi per un’ultima stagione e poi lasciare l’Italia in piena autonomia gestionale. Per il resto, Sucic e Zielinski non dovrebbero muoversi", spiega La Gazzetta dello Sport.