Inter, c’è il tesoretto per il mercato di gennaio. “La sensazione ad oggi è che…”

Circa 20-25 milioni pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità

Matteo Pifferi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 13:16)

Dopo un inizio negativo e le due sconfitte in tre partite contro Udinese e Juventus, l'Inter e Chivu hanno rialzato la testa, arrivando alla sosta di ottobre dopo una striscia, ancora aperta, di cinque vittorie consecutive.

I nerazzurri, dopo la sosta, saranno attesi da due trasferte di fuoco contro Roma e Napoli, intramezzate dall'incrocio con l'Union St Gilloise in Champions League. Chivu resta in attesa di capire se avrà a disposizione Thuram, unico infortunato e ancora in dubbio per la sfida contro i giallorossi.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi sposta il focus sul mercato, confermando che l'Inter, in ottica gennaio, avrebbe anche un tesoretto da investire ma non è detto che alla fine si farà: "Il tesoretto è sempre lì, a disposizione. Circa 20-25 milioni pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità. Ad agosto, l’Inter aveva scelto di rinunciare ad un ultimo innesto, perché non aveva individuato il profilo giusto sotto l’aspetto tecnico e quello economico.

L’idea, allora, era quella di aggiungere un difensore, anche per gestire un reparto dall’età media avanzate e, magari, per anticipare il ricambio che avverrà certamente nel 2016. Questo inizio di stagione, però, sta dando un certo tipo di indicazioni, obbligando a nuove valutazioni e riflessioni. Insomma, non è più scontato che nella finestra invernale il trio Marotta-Ausilio-Baccin andrà effettivamente a caccia di un difensore. Ma non è nemmeno detto che, a metà annata, ci sarà un’aggiunta nell’organico di Chivu", spiega il CorSport che, parlando poi dell'assenza del dribblatore, ammette:

"Il rischio, per la verità, è che si alteri un equilibrio che sembra ormai raggiunto. Tra rapide verticalizzazioni e alti ritmi di gioco, la squadra nerazzurra ha i mezzi per creare comunque superiorità. E allora chissà che il tesoretto, alla fine, non venga davvero risparmiato per l’estate 2026. Quella dei veri cambiamenti. Per i quali serviranno certamente più risorse possibili"