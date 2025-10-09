Il difensore centrale bosniaco, classe 2003, è una delle sorprese di queste prime giornate del campionato di Serie A

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 16:46)

Una delle sorprese di queste prime giornate del campionato di Serie A è Tarik Muharemovic: il difensore del Sassuolo si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni, e alcuni top club hanno già cominciato a prendere informazioni. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Spicca però, tra tutti, l'ascesa di Tarik Muharemovic, classe 2003, ultimo lavorato della gioielleria Sassuolo, ennesima intuizione dell'ad Giovanni Carnevali e del suo staff di mercato".

"Il difensore bosniaco nato a Lubiana era uno dei dilemmi legato al salto in Seria A. Reggerà la categoria? Tarik ha impiegato 6 giornate per spazzare via ogni dubbio. Fabio Grosso lo ha messo in pista senza esitazioni, dopo l'eccellente campionato di B in cui Muharemovic è stato uno dei pilastri della promozione: sempre titolare nelle prime 6, conquistando per due volte il premio di Mvp. Contro la Lazio (assist a Fadera per il gol decisivo) e venerdì scorso a Verona, salvifico in doppia chiusura su Giovane e Orban. Un avvio eccellente che lo ha subito catapultato sui taccuini delle big, e non solo in Italia.

Nel nostro Paese lo ha portato la Juventus dirottandolo in Primavera e poi, due stagioni fa, in Serie C con la Next Gen dove Muharemovic si è subito mostrato insostituibile (41 gare con un gol). Il Sassuolo ha scommesso su di lui nell'estate del 2024: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ovvero la promozione in Serie A, arrivata a suon di record ma il destino era già stato deciso viste le prestazioni del bosniaco. Cinque milioni nelle casse bianconere con una quota sulla futura rivendita, che avanti di questo passo sarà a prezzi piuttosto salati. Nel frattempo il Sassuolo se lo tiene stretto".