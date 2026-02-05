Frattesi-Lazio, tutta la verità

"Frattesi è stato davvero vicino a lasciare l’Inter nell’ultimo, vi dico due o tre retroscena interessanti. La Lazio ci ha provato fino all’ultimo, c’è stata anche apertura del giocatore, ma per l’Inter Frattesi senza sostituto era insostituibile. Una volta che l’Inter ha capito di non poter arrivare a Jones, ha chiuso i battenti alla possibile partenza di Frattesi. Poi i rapporti tra Inter e Lazio non sono così ottimali. L’Inter non ci ha messo un secondo a dire no alla Lazio, la proposta era di 25 milioni bonus compresi. L’Atletico nelle ultime 48/72 ore ufficialmente non si è presentato per Frattesi, ha fatto sondaggi a inizio e fine mercato. Il Nottingham Forest invece è stato a un passo, era un prestito oneroso con diritto attorno a 38 milioni. L’Inter aveva dato l’ok al giocatore a trattare, c’era già l’accordo, era tutto fatto e si stava capendo che giorno viaggiare addirittura. Ma l’Inter poi non ha mai dato l’ok finale perché non ha mai trovato il sostituto. Capiremo quale sarà il suo futuro, il contratto scade nel 2028, bisognerà capire se ci saranno i margini per un possibile rinnovo. Ma occhio a una sua partenza a giugno.