Andrea Della Sala Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 12:22)

L'apertura del calciomercato è vicina e l'Inter sembra avere le idee chiare per quelle che sono le necessità più importanti per sistemare la rosa di Chivu. Oltre all'esterno destro, necessità numerica e non solo, c'è un altro ruolo sul quale la dirigenza vuole intervenire.

"Un esterno destro e un difensore centrale, questi saranno i due obiettivi dell’Inter per il 2026, visto che gennaio offre da sempre a ogni squadra la possibilità di potersi migliorare o di poter porre rimedio a qualche esigenza venutasi a creare strada facendo.

Per quanto riguarda l’esterno destro l’idea sarebbe quella di affidarsi a un profilo pronto, uno alla Cancelo, in grado di prendere subito la squadra per mano ed elevare un reparto attualmente in difficoltà con la qualità delle sue prestazioni. Di vero, invece, il ragionamento che in viale della Liberazione stanno portando avanti per il difensore centrale", scrive Calciomercato.com.

Idee diverse per quanto riguarda il difensore — "Per quanto concerne la retroguardia, infatti, l’idea dell’Inter è quella di affidarsi a un ragazzo da inserire, qualcuno che abbia un minimo di base per affrontare 6-7 partite con la maglia nerazzurra addosso in modo da renderlo veramente pronto per il prossimo giugno.

Si cerca prevalentemente un mancino, un calciatore che possa giocare sia da centrale che da vice Bastoni, ma se alla fine il mercato dovesse offrire un profilo di piede destro ma abile a giocare anche sulla sinistra, si faranno sicuramente nuove valutazioni".

Uno dei nomi che piace tanto alla dirigenza nerazzurra è quello di Tarik Muharemović, classe 2003 di proprietà del Sassuolo ma con la Juventus che ne detiene il 50% sulla futura rivendita. Difficile che i neroverdi lo lascino partire già nel prossimo gennaio, ma l’Inter sta provando a capire se ci sono i margini per impostare una trattativa, ben sapendo che la Juventus potrebbe giocare un ruolo importante e che i bianconeri, interessati a Frattesi, potrebbero in qualche modo legare le due faccende. Si capirà come procedere, se ce ne sarà la possibilità.

Non c'è solo Muharemovic — "Di sicuro il nome di Muharemović è tra quelli in cima alla lista. Non va dimenticato neanche Oumar Solet, jolly difensivo dell’Udinese, di piede destro ma in grado di giocare al centro, a sinistra e anche a destra. Il classe 2000 piaceva già la scorsa estate ma l’indagine che lo riguarda aveva portato i nerazzurri a spostare altrove le proprie attenzioni. Molto difficile che il calciatore bianconero possa spostarsi in questo mese di gennaio", aggiunge Pasquale Guarro.