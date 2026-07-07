L'aggiornamento sul mercato nerazzurro che non si limita all'affondo per Khalaili e all'arrivo di un difensore centrale

Il mercato dell'Inter è diviso su più fronti. La stretta attualità porta a pensare a Khalaili, ma non è ovviamente l'unico nome su cui sta ragionando la dirigenza nerazzurra. Anzi, presto - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - si tornerà con forza anche su un'altra pista. Già battuta, ma per il momento rimasta non del tutto esplorata. Su specifica richiesta di Cristian Chivu si proverà però a forzare la mano. Questo il focus dal quotidiano: