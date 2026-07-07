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calciomercato
Inter, colpo di scena: presto assalto all’uomo che può cambiare volto alla mediana
Il mercato dell'Inter è diviso su più fronti. La stretta attualità porta a pensare a Khalaili, ma non è ovviamente l'unico nome su cui sta ragionando la dirigenza nerazzurra. Anzi, presto - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - si tornerà con forza anche su un'altra pista. Già battuta, ma per il momento rimasta non del tutto esplorata. Su specifica richiesta di Cristian Chivu si proverà però a forzare la mano. Questo il focus dal quotidiano:
"Il jolly tuttocampista in grado di cambiare volto al centrocampo dell’Inter. Trattasi di Curtis Jones, obiettivo numero uno del club per rinforzare il reparto nevralgico a disposizione di Chivu. Una pista tutt’altro che tramontata nonostante nelle ultime settimane si fosse raffreddata.
Anzi pronta a riprendere quota non appena verrà definita la situazione Khalaili con l’Union Saint-Gilloise, ormai per distacco il preferito per andare a sistemare quella fascia destra rimasta vacante dopo l’addio di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra. Ma c’è un motivo preciso per cui l’Inter non intende dare per morta la trattativa con il Liverpool per Jones, un dettaglio che a Cristian Chivu e a tutta la dirigenza del club di viale della Liberazione non è certamente sfuggito. Ovvero la capacità del centrocampista inglese di occupare con successo qualsiasi zona di campo".
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