"L'infortunio di Francesco Acerbi riapre il file legato all’arrivo di un difensore a gennaio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ad un possibile arrivo di un difensore nella finestra di mercato invernale che sta per aprire.
calciomercato
Inter, colpo in difesa a gennaio? Il budget c’è: ecco il nome ok anche per Oaktree
"Piero Ausilio ha a disposizione un budget tra i 20 e i 24 milioni ma, evidentemente, non vuole spendere tanto per", conferma poi il quotidiano che poi fa il nome di Gila. La Lazio, infatti, ha necessità di vendere per poter fare mercato con Sarri che aspetta rinforzi non arrivati lo scorso giugno.
"Il profilo che il ds nerazzurro e il suo vice hanno messo nel mirino corrisponde all’identikit di Mario Gila, 25 anni, ingaggio da 1,1 milioni (parametri perfetti per Oaktree) assistito da Alejandro Camano, procuratore anche di Lautaro Martinez, nonché - per quello che conta - giocatore segnalato al club già da Simone Inzaghi", si legge su Tuttosport.
Gila ha un contratto fino al giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo con i biancocelesti si è arenata a fronte di una richiesta di adeguamento dell'attuale ingaggio di 500 mila euro. Per il cartellino dovrebbero bastare 20 mln di euro, cifra che rientra appunto nel budget a disposizione di Piero Ausilio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA