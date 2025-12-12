"L'infortunio di Francesco Acerbi riapre il file legato all’arrivo di un difensore a gennaio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ad un possibile arrivo di un difensore nella finestra di mercato invernale che sta per aprire.

"Piero Ausilio ha a disposizione un budget tra i 20 e i 24 milioni ma, evidentemente, non vuole spendere tanto per", conferma poi il quotidiano che poi fa il nome di Gila. La Lazio, infatti, ha necessità di vendere per poter fare mercato con Sarri che aspetta rinforzi non arrivati lo scorso giugno.