Mlacic, svolta decisiva? L’Inter non vuole aste e per questo sta pensando di…

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come l'Inter abbia a disposizione un budget tra i 20 e i 24 mln di euro utilizzabile anche a gennaio. A gennaio non è mai semplice fare operazioni e, di solito, tutti i club vanno a caccia dell'occasione giusta.
In questo senso, non è un mistero che all'Inter piaccia Mario Gila, il cui futuro alla Lazio sembra in bilico. Il cartellino costa 20 mln di euro e i biancocelesti hanno necessità di vendere per poter comprare giocatori da mettere a disposizione di Sarri.
L'Inter però intende anche muoversi in prospettiva: "Nella casistica rientrano i discorsi, già ben avviati con l’Hajduk Spalato, per Branimir Mlacic, difensore centrale di 18 anni che verrà bloccato per scongiurare il rischio di aste: l’Inter potrebbe quindi decidere di prenderlo subito, facendolo crescere nell’Under 23 oppure lasciarlo in Croazia fino al termine della stagione, come fatto per Petar Sucic (a seguito dell’accordo raggiunto dai club, l’affare venne chiuso a febbraio per giugno, quando si è aperta la finestra riservata alle squadre iscritte al Mondiale per club)", scrive Tuttosport.
