La partenza di Tomas Palacios direzione Santos libera un nuovo posto nella difesa dell'Inter di Chivu ma non modifica le prospettive sul mercato della squadra nerazzurra.
calciomercato
Inter, colpo in difesa last minute? Fissate le due condizioni: i dettagli
Il difensore argentino è pronto a trasferirsi in Brasile in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro più il 20 percento sulla futura rivendita.
L’eventuale arrivo di un nuovo centrale non dipende dai numeri, ma da esigenze tecniche, come evidenzia il Corriere dello Sport.
“L’innesto di un nuovo difensore centrale non è una questione numerica, ma tecnica. Chivu potrebbe avere bisogno di un rinforzo là dietro, ma occorrono l’occasione e il profilo giusto”.
La dirigenza dell’Inter resta attenta ad eventuali opportunità da cogliere sul mercato in questo finale della sessione estiva, per provare a regalare a Chivu un nuovo profilo, ma solo alle giuste condizioni e con le caratteristiche necessarie.
