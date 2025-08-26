FC Inter 1908
calciomercato

Sky – Inter, arriva un altro sondaggio per Taremi: si è mosso il Panathinaikos

Oggi Inter e Sassuolo hanno parlato anche del futuro di Mehdi Taremi, ma sono confermate le sirene greche per l'attaccante
Alessandro Cosattini Redattore 

Oggi Inter e Sassuolo hanno parlato anche del futuro di Mehdi Taremi, ma sono confermate le sirene greche per l'attaccante.

Come riportato da Sky Sport, c'è stato un forte sondaggio del Panathinaikos per il centravanti ex Porto, che rimane in uscita dall'Inter questa estate.

Anche i greci sono dunque tra i vari club che hanno sondato il terreno per Taremi.

