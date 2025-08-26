Oggi Inter e Sassuolo hanno parlato anche del futuro di Mehdi Taremi, ma sono confermate le sirene greche per l'attaccante.
Oggi Inter e Sassuolo hanno parlato anche del futuro di Mehdi Taremi, ma sono confermate le sirene greche per l'attaccante
Come riportato da Sky Sport, c'è stato un forte sondaggio del Panathinaikos per il centravanti ex Porto, che rimane in uscita dall'Inter questa estate.
Anche i greci sono dunque tra i vari club che hanno sondato il terreno per Taremi.
