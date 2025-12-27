FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Situazione Dumfries preoccupante. Ma in porta l’Inter si è già mossa per…”

calciomercato

Sabatini: “Situazione Dumfries preoccupante. Ma in porta l’Inter si è già mossa per…”

Sabatini: “Situazione Dumfries preoccupante. Ma in porta l’Inter si è già mossa per…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato anche del mercato dell'Inter tra gennaio e giugno. Ecco le parole del giornalista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato anche del mercato dell'Inter tra gennaio e giugno. Ecco le parole del giornalista:

Inter Dumfries
Getty Images

"L'Inter è stata considerata la squadra che ha fatto il miglior mercato estivo (...). Ma c'è la situazione di Dumfries abbastanza preoccupante: non tanto per i tempi di recupero, quanto perché il suo sostituto, Luis Henrique, non garantisce lo stesso rendimento. Non è facile trovare un sostituto dello stesso livello a gennaio (...)".

Sabatini: “Situazione Dumfries preoccupante. Ma in porta l’Inter si è già mossa per…”- immagine 3
Getty Images

"L'Inter in porta si è già mossa per Atubolu, vedremo come si svilupperà nei prossimi giorni".

Leggi anche
Gds – Tottenham e Arsenal su Stankovic. Inter non ha deciso: se lo vende…
Zenga: “Portiere? Mi fido della dirigenza Inter, ma per la prossima stagione punterei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA