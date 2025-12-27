Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato anche del mercato dell'Inter tra gennaio e giugno. Ecco le parole del giornalista

"L'Inter è stata considerata la squadra che ha fatto il miglior mercato estivo (...). Ma c'è la situazione di Dumfries abbastanza preoccupante: non tanto per i tempi di recupero, quanto perché il suo sostituto, Luis Henrique, non garantisce lo stesso rendimento. Non è facile trovare un sostituto dello stesso livello a gennaio (...)".