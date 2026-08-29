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L'edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena di mercato sull'Inter, quando ormai siamo prossimi alla fine della sessione estiva e quando non ci si aspettano più grandi squilli da parte dei nerazzurri.

Getty Images

Scrive il quotidiano:

"Certo, se Oaktree avesse dato carta bianca a Marotta, Ausilio e Baccin probabilmente ci sarebbe stato anche un investimento importante per un nuovo portiere, ma dovendo scegliere dove smistare il budget a disposizione e non volendo acquistare un portiere tanto per farlo, alla fine la società ha scelto di dare fiducia a un ragazzo per cui nell’estate del 2024 erano stati spesi comunque 14 milioni per prenderlo dal Genoa".

(Fonte: Tuttosport)