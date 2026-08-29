La carica della PiLa accende l’Inter. La Gazzetta dello Sport parla della coppia di attaccanti che giocherà da titolare anche contro il Cagliari: Lautaro ed Esposito, i due giocatori che avevano segnato nella vittoria in trasferta in terra sarda la scorsa stagione.

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"Thuram non è ancora al meglio dopo un’estate travagliata - ma domani giocherà qualche minuto - mentre Bonny in questo momento deve inseguire i propri sogni dalle retrovie. E così Chivu non si ferma troppo a pensare: contro il Monza, Pio ha creato dal nulla un gol di tacco da grande centravanti; e Lautaro è Lautaro, capitano e capocannoniere. Non servono insomma molti confronti, grandi dibattiti all’interno dello staff, per designare la coppia d’attacco più giusta. Più avanti le gerarchie possono cambiare, sì, ma non ora", scrive la rosea a proposito proprio dei due giocatori del reparto avanzato.

Non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto alla partita con il Monza, potrebbero esserci due novità: Pavard in difesa e Sucic a centrocampo. Stones non verrà promosso già in Sardegna. Jones potrebbe esordire a gara in corso e Spence è out e ne avrà ancora per un po'. Intanto la scena se la prende la Pila. Lautaro è sempre particolarmente ispirato contro i sardi: 12 partite, 12 gol segnati e tre gol segnati nelle ultime tre trasferte in terra sarda. Esposito ha segnato il primo gol della scorsa stagione proprio al Cagliari entrando dalla panchina. Questa volta sarà titolare insieme al suo capitano con cui ha dimostrato intesa. C'è ancora strada da fare per arrivare alla ThuLa, ma intanto la PiLa è pronta a caricare l'Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)