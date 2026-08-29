VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Charlys Matheus Lima Pontes dall'Hellas Verona. Il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo temporaneo con opzione di riscatto all'Inter U23. Centrocampista che abbina qualità tecniche e potenza fisica, Charlys nasce il 19 febbraio 2004 a Maceió, in Brasile, e muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Vitoria, con cui esordisce tra i professionisti prima di passare all'Athletico Paranaense.

Nel 2023 inizia la sua avventura in Italia con la maglia dell'Hellas Verona, con cui esordisce ufficialmente nel match di Coppa Italia del 31 ottobre contro il Bologna, mentre debutta in Serie A il 6 gennaio 2024 a San Siro contro l'Inter, nel match vinto per 2-1 dai nerazzurri grazie alla rete nel recupero di Davide Frattesi. Nella stagione successiva viene ceduto in prestito al Cosenza, con cui colleziona 27 presenze in Serie B e trova il suo primo gol tra i professionisti il 9 novembre 2024 contro il Brescia. Dopo un'altra stagione in Serie B con la maglia della Reggiana, conclusa con 32 presenze, un gol e un assist, Charlys è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro.

(inter.it)