L'Inter è concentrata su Lookman in entrata e Bisseck in uscita ma la società sta per mettere a segno un colpo in ottica futura

Matteo Pifferi Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 09:02)

In casa Inter tutte le attenzioni sono concentrate sull'affare che potrebbe portare Ademola Lookman in nerazzurro.

Con l'Atalanta non c'è ancora un accordo e la distanza tra offerta e richiesta è ancora importante ma le parti si aggiorneranno in queste ore per cercare di portare a conclusione la trattativa in tempi brevi, come confermato anche pubblicamente da Marotta.

Come sottolinea il Corriere della Sera, una volta archiviata la pratica Lookman, in un senso o nell'altro, la dirigenza interista "si dedicherà alla cessione di Bisseck che ha estimatori in Premier: costo 40 mln". Ma, infanto, in ottica futuro l'Inter sta per chiudere un acquisto:

"Pensando al futuro, i nerazzurri stringono i tempi per Matteo Silvetti, 19 anni, classe 2006, attaccante esterno del Newell Old Boys. Sarà utile per la prima squadra e forse ancor più per l’Under 23", conferma il CorSera.