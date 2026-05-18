Negli ultimi giorni, le quotazioni di Josep Martinez come prossimo portiere titolare dell'Inter si sono impennate. L'idea del club nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe promuoverlo e affiancargli un secondo d'esperienza, dirottando i circa 20 milioni previsti per l'investimento in porta in altre zone del campo.

Nei giorni scorsi si è parlato di Ivan Provedel della Lazio, ma secondo Gianluca Di Marzio in lista ci sarebbe anche David de Gea della Fiorentina:

"Riguardo il capitolo portiere, la società nerazzurra non dispone di un budget infinito. Non è escluso che resti Martinez come titolare, cercando un secondo forte sul mercato, in modo da poter contare su due portieri affidabili. Sommer non rimarrà come vice, quindi si cercherà un profilo di valore e anche di esperienza, che potrebbe rispondere al nome di Provedel, ma non c'è solo il portiere della Lazio. Ci sono dei nomi anche dall'estero, che potrebbe essere Kepa, ma anche De Gea, che sta facendo benissimo con la Fiorentina".