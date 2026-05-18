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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Dumfries, club di Premier pronto a pagare clausola. Mkhitaryan vuole parlare con Chivu”

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Moretto: “Dumfries, club di Premier pronto a pagare clausola. Mkhitaryan vuole parlare con Chivu”

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Henrikh Mkhitaryan è uno dei calciatori in dubbio per il futuro dell'Inter: ma occhio anche al futuro di Denzel Dumfries
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Henrikh Mkhitaryan è uno dei calciatori in dubbio per il futuro dell'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto all'interno del canale YouTube di Fabrizio Romano: "osso dirvi che le sue dichiarazioni di ieri dopo il Verona hanno confermato il fatto che questa settimana l'Inter si siederà con lui, ci sarà un faccia a faccia.

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Lui avrà un contatto diretto con Chivu e vuole capire i progetti sportivi del club e del tecnico su di lui: l'alternativa è che si ritiri.

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Su Denzel Dumfries bisogna stare molto attenti: mi dicono che c'è un club di Premier che è molto interessato e indirizzato verso l'idea di pagare la clausola. Occhio perché Dumfries è potenzialmente in uscita e la Premier è molto interessata a lui", ha spiegato Moretto.

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