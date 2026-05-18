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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Bastoni, Barcellona era pronto con 55-60 + un giocatore. Ecco perché c’ha ripensato”

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Moretto: “Bastoni, Barcellona era pronto con 55-60 + un giocatore. Ecco perché c’ha ripensato”

Moretto: “Bastoni, Barcellona era pronto con 55-60 + un giocatore. Ecco perché c’ha ripensato” - immagine 1
Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni. A darli è Matteo Moretto, esperto di mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni. A darli è Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Su Bastoni posso dirvi che il Barcellona aveva avanzato molto sui termini personali con lui e lui aveva dato apertura: a tutte le parti coinvolte aveva fatto intendere che avrebbe lasciato l'Inter solo per andare al Barcellona.

Moretto: “Bastoni, Barcellona era pronto con 55-60 + un giocatore. Ecco perché c’ha ripensato”- immagine 2
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Lui aveva dato l'ok al suo entourage per trattare ma nelle ultime settimane c'è stato un rallentamento lato Barcellona, che ha cominciato a fare valutazioni interne soprattutto a livello tattico. Flick ha iniziato a sollevare qualche dubbio sul tipo di investimento legato ad una questione tecnica: il Barcellona gioca con la difesa molto alta e le caratteristiche di Bastoni non convincono al 100%. Flick ha chiesto a Deco di guardare altri profili: non dico che il Barcellona si sia tirato fuori dalla corsa, ma c'è grande freddezza.

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Il Barça sa quanto costa Bastoni e aveva un piano per arrivarci: 55-60 milioni più un giocatore. Quelli che il Barcellona sta proponendo in giro sono Fort, Casadò e Ferran Torres. Da qui a dire che i due club stessero trattando, no, sicuramente ci sono stati contatti indiretti: la trattativa non è partita perché Flick vuole guardare altrove".

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