Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni. A darli è Matteo Moretto, esperto di mercato

Marco Astori Redattore 18 maggio - 13:32

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Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni. A darli è Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Su Bastoni posso dirvi che il Barcellona aveva avanzato molto sui termini personali con lui e lui aveva dato apertura: a tutte le parti coinvolte aveva fatto intendere che avrebbe lasciato l'Inter solo per andare al Barcellona.

Lui aveva dato l'ok al suo entourage per trattare ma nelle ultime settimane c'è stato un rallentamento lato Barcellona, che ha cominciato a fare valutazioni interne soprattutto a livello tattico. Flick ha iniziato a sollevare qualche dubbio sul tipo di investimento legato ad una questione tecnica: il Barcellona gioca con la difesa molto alta e le caratteristiche di Bastoni non convincono al 100%. Flick ha chiesto a Deco di guardare altri profili: non dico che il Barcellona si sia tirato fuori dalla corsa, ma c'è grande freddezza.

Il Barça sa quanto costa Bastoni e aveva un piano per arrivarci: 55-60 milioni più un giocatore. Quelli che il Barcellona sta proponendo in giro sono Fort, Casadò e Ferran Torres. Da qui a dire che i due club stessero trattando, no, sicuramente ci sono stati contatti indiretti: la trattativa non è partita perché Flick vuole guardare altrove".