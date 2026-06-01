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CdS – Inter, concorrenza per Provedel: sondaggio nerazzurro ma in Serie A…

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Il portiere della Lazio è uno dei nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri per il ruolo di dodicesimo il prossimo anno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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C'è Provedel sulla lista di Piero Ausilio per la porta nerazzurra. Lo scenario principale sembra quello che prevede l'upgrade per Pepo Martinez al posto del partente Sommer, ma a questo punto serve un vice. Il portiere della Lazio è uno dei nomi. Fa il punto il Corriere dello Sport:

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"Lotito e Fabiani sanno che possono provare a incidere su pochi giocatori. Provedel, Gila e Romagnoli hanno mercato ed è difficile pensare che si convincano a firmare anche solo per un anno, per giunta alle stesse cifre (se il caso fosse questo). Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela. Il Bologna è interessato da un anno. La Fiorentina potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea".

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