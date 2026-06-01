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calciomercato
CdS – Inter, concorrenza per Provedel: sondaggio nerazzurro ma in Serie A…
C'è Provedel sulla lista di Piero Ausilio per la porta nerazzurra. Lo scenario principale sembra quello che prevede l'upgrade per Pepo Martinez al posto del partente Sommer, ma a questo punto serve un vice. Il portiere della Lazio è uno dei nomi. Fa il punto il Corriere dello Sport:
"Lotito e Fabiani sanno che possono provare a incidere su pochi giocatori. Provedel, Gila e Romagnoli hanno mercato ed è difficile pensare che si convincano a firmare anche solo per un anno, per giunta alle stesse cifre (se il caso fosse questo). Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela. Il Bologna è interessato da un anno. La Fiorentina potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea".
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