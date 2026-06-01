"Lotito e Fabiani sanno che possono provare a incidere su pochi giocatori. Provedel, Gila e Romagnoli hanno mercato ed è difficile pensare che si convincano a firmare anche solo per un anno, per giunta alle stesse cifre (se il caso fosse questo). Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela. Il Bologna è interessato da un anno. La Fiorentina potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea".