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fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS – Napoli su Gila, ma Inter e Milan non si sentono fuori dai giochi. Chissà che…
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CdS – Napoli su Gila, ma Inter e Milan non si sentono fuori dai giochi. Chissà che…
L'aggiornamento sul futuro del difensore della Lazio che potrebbe presto lasciare la capitale
Mario Gila potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Il difensore ha appena un anno di contratto con la Lazio e all'orizzonte non sembra esserci alcun dialogo per il rinnovo di contratto con il club di Claudio Lotito. Per questo motivo rappresenterebbe un'opportunità di mercato per diverse squadre del nostro calcio e non solo.
Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla questione. Si legge infatti: "Gila è richiesto dal Napoli. Il Milan e l’Inter non si sentono fuori dai giochi. Chissà che non ci pensi anche Sarri per l’Atalanta. Lotito proverà a tenerlo per un anno, anche a costo di perderlo a zero".
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