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CdS – Napoli su Gila, ma Inter e Milan non si sentono fuori dai giochi. Chissà che…

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L'aggiornamento sul futuro del difensore della Lazio che potrebbe presto lasciare la capitale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Mario Gila potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Il difensore ha appena un anno di contratto con la Lazio e all'orizzonte non sembra esserci alcun dialogo per il rinnovo di contratto con il club di Claudio Lotito. Per questo motivo rappresenterebbe un'opportunità di mercato per diverse squadre del nostro calcio e non solo.

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Getty Images

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla questione. Si legge infatti: "Gila è richiesto dal Napoli. Il Milan e l’Inter non si sentono fuori dai giochi. Chissà che non ci pensi anche Sarri per l’Atalanta. Lotito proverà a tenerlo per un anno, anche a costo di perderlo a zero".

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