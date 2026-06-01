Mario Gila potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Il difensore ha appena un anno di contratto con la Lazio e all'orizzonte non sembra esserci alcun dialogo per il rinnovo di contratto con il club di Claudio Lotito. Per questo motivo rappresenterebbe un'opportunità di mercato per diverse squadre del nostro calcio e non solo.