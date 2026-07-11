L'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì

Marco Astori Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 11:01)

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Anan Khalaili non è ancora ufficiale all'Inter e non lo sarà nemmeno nelle prossime ore. Perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, sono necessari ulteriori test medici per l'israeliano.

"L’esterno israeliano ha sostenuto ieri a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A. Ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì.

Fino a quel momento non sarà quindi possibile tesserare l’erede di Dumfries, per cui l’Inter aveva deciso di investire 25 milioni di euro più bonus dopo una serrata trattativa con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, la squadra che ne detiene il cartellino.

Al giocatore era stato garantito un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. L’Inter, ovviamente, seguirà da vicino questi approfondimenti considerati necessari dal Coni e, solo alla fine delle nuove visite, potrà essere presa una decisione su un affare altamente strategico nella campagna acquisti nerazzurra. Insomma, martedì si capirà se lo stop sarà stato solo temporaneo".