Il club nerazzurro ha deciso di allocare gran parte del budget sul laterale dell'Atalanta: il futuro dell'olandese resta da definire

Alessandro De Felice Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 08:06)

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La priorità dell’Inter è Marco Palestra. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha definito il piano sul mercato: allocato quasi tutto il budget di partenza sul giovane sterno della Nazionale.

“L’Atalanta ha alzato un muro che si può abbattere solo con il denaro, tanto denaro, ma Chivu spera di essere accontentato nella sua richiesta, perché è convinto che un motore giovane e costante sulla fascia possa migliorare di molto la squadra”.

Investire 40 milioni in un ruolo in cui c’è Dumfries sembra essere una contraddizione, ma c’è un motivo:

“L’Inter ha il forte sospetto che stavolta il titolare di cattedra eserciterà il proprio diritto a svincolarsi per 25 milioni, come da clausola fissata sul contratto che scade nel 2028. Meglio prepararsi, insomma, con un successore all’altezza”.

Nell’investimento su Palestra, soddisfatta la politica finanziaria di Oaktree, che mira ad abbassare il monte stipendi e l’età media della squadra:

“Dumfries ha 30 anni e guadagna 4 milioni netti, Palestra ne ha 21 e dopo il primo campionato di Serie A a Cagliari prende “solo” 280.000 euro. Se dovesse andare in porto il doppio affare, l’Inter incasserebbe quindi 25 che sono quasi tutta plusvalenza e taglierebbe di circa 4 lordi gli ingaggi proponendo un ricco quinquennale (da 2 netti) al nuovo rampollo”.

Il problema è il muro dell’Atalanta: al momento, non bastano i 40 milioni offerti dall’Inter, che però non vuole aspettare le mosse di Dumfries a luglio.

“Palestra è un progetto a lungo termine che può servire a prescindere, non solo a destra ma anche a sinistra, soprattutto in previsione di una possibile partenza di Carlos Augusto che non ha rinnovato (2028) e ha offerte. Se l’Inter riuscirà a convincere la famiglia Percassi, senza creare un altro caso Lookman a distanza di un anno, concluderà l’acquisto e poi aspetterà gli sviluppi su Dumfries”.